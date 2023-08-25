Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 597 bin 120 lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 697 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 910 milyon 193 bin 388,71 lira, işlem miktarı ise 1.723,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 917 milyon 988 bin 859,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: