Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi

Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü.

Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na getirildi.

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