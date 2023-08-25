Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Denizde geçirdiği kaza sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın ardından, eşi Vuslat Doğan Sabancı da kente getirilerek tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 16:49, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 17:18
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da denizde kaza geçiren Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.
İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Ali Sabancı'nın tedavisi sürüyor.
Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Buradan kara ambulansıyla eşinin bulunduğu hastaneye nakledilen Vuslat Doğan Sabancı tedavi altına alındı.
Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü.