Cuma namazı çıkışı iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf G. burada hayatını kaybetti.

Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ve İshak S. yaralandı.

Melik Mahallesi'nde, arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında cuma namazı sonrası tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net