Cuma namazı çıkışı iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 19:14, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 19:17
Melik Mahallesi'nde, arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında cuma namazı sonrası tartışma çıktı.
Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ve İshak S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf G. burada hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.