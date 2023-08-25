Tartıştığı eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul Bayrampaşa'da tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 17:07, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 17:13
Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ağustos'ta tartıştığı 15 yıllık eşi Meryem Ç'yi silahla öldürdükten sonra kaçan Şeyhmus Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaldığı yer tespit edilen Şeyhmus Ç, polis ekiplerince Esenler'de gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 kovan ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Şeyhmus Ç'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.