Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracıdan ev sahibi uzun süre haber alamadı. Evinin kirasını da alamayan ev sahibi, zabıta ekipleri ile beraber eve girdi. Çilingircinin açtığı kapıdan içeri giren zabıta ekipleri, içeriye girdiklerinde şok oldu.

"Sinekten ve kelebekten durulmuyordu"



Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, "1'inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu. Emniyet güçlerine haber verdik. Ben evin içerisine bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Diz boyu çöp. Depremden önce kendisini bir sefer gördük. Depremden sonra geldi, valizlerini aldı ve sonrada göremedik. 6.5 aydır hiç görmüyorum" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.