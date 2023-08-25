Şehit Polis Memuru Telli, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze Törenine, şehidin babası Celal, annesi Hatice, eşi Firdevs, kızları Rüveyda ve Zehra Telli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin silah arkadaşları, il protokolü, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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