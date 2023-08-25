Valilikten 'Gazilerimize insanlık dışı muamele' başlıklı paylaşımlar hakkında açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili bugün bazı sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden "Gazilerimize insanlık dışı muamele" başlıklı paylaşımların yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu olayın adli mercilere intikal ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay anında görev yapan kamu görevlileri hakkında gerekli adli ve idari tahkikatlar başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."