Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi

Türkiye genelindeki 17 üniversitede inşaat mühendisliği kimse tarafından tercih edilmedi. Mimarlıkta binden fazla kontenjan boş kaldı, tıp fakültesinde bile boş kalan kontenjan sayısı geçen senenin üstüne çıkarak 700'ü aştı. Öğrencilerin meslek tercihleri değişiyor.

Uzmanlara göre öğrencilerin bölüm seçerken dikkat ettiği noktalardan biri de yurt dışı imkanları.

Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışma isteğinin arttığını söyleyen Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren, "Tıp, hukuk, öğretmenlikler, diş hekimliği, ecacılık gibi bölümler ülkeye özel eğitim alarak o ülkede çalışmak üzere kodlandığı için siz hukuk eğitimi alıp Avrupa'da çalışamadığınız için öğretmenlik eğitimiyle Amerika'da çalışamadığınız için bu bölümlere ilginin azaldığını görüyoruz. Dünyanın her yerinde daha rahat iş bulunduğu düşünülen bilgisayar, yazılım gibi programlara daha fazla talep göstermeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf üniversitelerinin ücretlerini yükseltmesi ve burs miktarının azalması, şehir dışında okumanın daha maliyetli olması sebepler arasında.

ekonomik nedenlerden dolayı şehir dışında okumanın azaldığını belirten Özeren, "Devlette tamamen boş kalan bölümler var. Aileler bu sene bulundukları şehirden dışarıya daha az gönderirler diye tahmin ediyorum. Farlı bir şehirde yaşam kurmak eskisinden daha pahalıya geldiği için daha az öğrenci şehir dışında kumak istiyor." dedi.