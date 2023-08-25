Yola fırlayan topunu almak isterken otobüsün çarptığı çocuk öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki B.E., yola fırlayan futbol topunu almaya çalıştığı esnada T.Y. yönetimindeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsünün çarpması neticesinde ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E., doktorların yaptığı müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü T.Y., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.