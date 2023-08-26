Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu (49) ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.