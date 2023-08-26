Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Özkan Kanat, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda Özkan Kanat başından, kardeşi Serkan Kanat ise bel ve kalça kısmından yaralandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla garsonlar Özkan Kanat ve Serkan Kanat'a 3 el ateş etti.

Bostancı Mahallesi'ndeki otelde yapılan sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, garsonlardan yemek istedi.

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