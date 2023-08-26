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Hasta hayvanları kullanıp para topluyorlar

Mama lobileri ve sokak hayvanlarını istismar eden sözde hayvan severler, başıboş köpeklerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Görüştüğümüz barınak çalışanları ilginç iddialarda bulundu: Barınaklardaki sağlıklı hayvanları sahiplenmek yerine hasta hayvanları istiyorlar. Sonra da sosyal medyada IBAN paylaşıp insanlardan yardım topluyorlar.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 08:49, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 08:37
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Hasta hayvanları kullanıp para topluyorlar

Sokak hayvanları dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde. Bir yandan eziyet edilen hayvanların bir yandan insanlara saldıran başıboş hayvanların haberleri yapılırken, bazı kesimler sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Özellikle mama firmalarının etkisi altına aldığı sözde hayvan hakları savunucusu dernek ve kişiler, yetkililer üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu dernekler, başıboş köpek popülasyonunu azaltmak için çalışma yürüten belediyelere engel oluyor, barınakların önünde günlerce eylem yapıp belediye ekiplerini taciz ediyor.

1 YILDA LÜKS ARABA ALAN VAR

Sokaklardan başıboş hayvanların toplanmasını istemeyen sözde hayvan hakları savunucusu dernek ve kişiler, barınak personelinin çalışmalarına engel oluyor. Sözde hayvansever derneklerin baskısından işlerini yapamadıklarını ifade eden barınak çalışanları şu bilgileri verdi: "Barınaklarda tedavisi yapılan hayvanları zorla sahiplenmeye çalışan bu dernek ve kişiler, sosyal medya hesaplarından hayvanların hasta olduğuna dair paylaşımlar yapıp IBAN paylaşarak insanlardan para dileniyor. Sağlıklı hayvanları sahiplenmek yerine hasta hayvanları alıyorlar. Giyim kuşamı çok normal olan kişiler 1 sene sonra

lüks araçlarla barınaklara tekrar geliyor.

Yine hasta hayvanları istiyor, vatandaşımızın vicdanını kullanıp ciddi paralar elde ediyorlar."

BARINAK PERSONELİ ENGELLENİYOR

"Barınakların önünde günlerce eylem yaptılar. Kendilerine barınakları gezdirdiğimiz halde sosyal medyada yalan yanlış haberler yaydılar. Yaşamahakder (Ormanamama.com), Mazmel Derneği, Patika Doğa Koruma, Haykonfed Derneği, Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu, Antalya Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER), Nurhan Aksöz ve Müjde Coşkun gibi dernek ve kişiler, hayvanseverlik adı altında insanların vicdanını sömürüyor. Bunlar gibi daha birçok dernek ve şahıs bu alandan faydalanıyor. Sokaklardan köpeklerin toplanması demek, onların para akışlarının sekteye uğraması demek. Bundan dolayı bize baskı uyguluyorlar. Bu kişilerin hesap dökümleri kontrol edilmeli."

Rabia Şenol

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