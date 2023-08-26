Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin maliyeti sebebiyle bütçe imkanlarının kısıtlı olduğunu dile getiren ekonomi kurmaylarına "Başka kalemlerden tasarruf edin, emekliye verin" dediği öğrenildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 09:01, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 09:48
Edinilen bilgilere göre, depremin maliyeti nedeniyle bütçe imkanlarının kısıtlı olduğunu dile getiren ekonomi kurmaylarına Erdoğan "Başka kalemlerden tasarruf edin, emekliye verin" dedi. Bu kapsamda, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emeklilere yapılacak iyileştirme konusunda 'Etki analizi' çalışması yaptığı öğrenildi. 15 milyondan fazla emekli için yapılacak maaş artışlarının bütçeye maliyeti, bu maliyetin hangi kalemlerden kesinti yapılarak karşılanabileceği yönünde bir rapor hazırlandığı belirtildi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-