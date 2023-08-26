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'Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın' önerisi

Etlik Şehir Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fırat:- "Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının görülme sıklığı normal popülasyona göre uzun yol şoförlerinde en az 2-3 kat daha fazla"- "Şu an sadece beden kitle indeksi 33'ün üzerinde olan kişilerin ehliyet alma ve yenileme süreçlerinde uyku testi zorunluluğu var. Yolcu taşıyan uzun yol şoförlerinin pilotlardaki gibi beden kitle indeksine bakılmaksızın 5 yılda bir düzenli uyku testine alınması trafik kazalarının önüne geçmek açısından sağlıklı bir önlem olacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 10:45, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 11:07
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'Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın' önerisi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Fırat, uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının uzun yol şoförlerinde 2-3 kat daha fazla görüldüğüne dikkati çekerek, özellikle yolcu otobüsü şoförlerinin pilotlarda olduğu gibi 5 yılda bir uyku testinden geçirilmesini önerdi.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında gösterilen uyku bozukluklarının uzun yol şoförlerinde sık görüldüğüne dikkati çekti.

Uykuda solunumun geçici olarak durmasına neden olan uyku apnesi sendromunun en sık karşılaşılan uyku bozukluğu hastalığı olduğunu ve bunun beden kitle indeksi yüksek kişilerde daha çok ortaya çıktığını anlatan Fırat, bu kapsamda, 2016'da yapılan yasal düzenlemeyle ehliyet alacak veya ehliyetini yenileyecek beden kitle indeksi 33'ün üzerindeki tüm kişilere uyku testinden geçme zorunluluğunun getirildiğini anımsattı.

Bu sistemin etkin olarak işlediğini vurgulayan Fırat, ayrıca sağlık taramalarında uyku apnesi teşhisi konulan kişilere de tedavi görmeye başladıkları ve fayda sağlandığının tespit edilmesinin ardından ehliyet onayı verildiğini söyledi.

- "Uykuda solunum bozukluğu hastalıkları şoförlerde 2-3 kat daha fazla"

Prof. Dr. Fırat, "Uyku apnesi genellikle kilolu, göbek, boyun çevresi geniş olan kişilerde ve 40 yaş üzeri erkeklerde karşımıza çıkıyor. Bu profile en çok uyan gruplar arasında özellikle uzun yol şoförleri yer alıyor. Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının görülme sıklığı normal popülasyona göre uzun yol şoförlerinde en az 2-3 kat daha fazla." bilgisini paylaştı.

Bu nedenle özellikle yolcu otobüsü şoförlerinin hem kendi sağlıkları hem de taşıdıkları yolcuların güvenliği için düzenli uyku testinden geçirilmesinin önemine işaret eden Fırat, pilotların herhangi bir beden kitle indeksi, hastalık tanısı veya şikayeti şartı bulunmadan her 5 yılda bir uyku testinden geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

- "Pilotlar gibi uzun yol şoförleri de belli sıklıkta uyku testine alınmalı"

Prof. Dr. Hikmet Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir pilot nasıl 200-300 kişinin hayati sorumluluğunu üstleniyorsa yolcu taşıyan uzun yol şoförleri için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla yolcu otobüsü şoförlerine aynı pilotlara uygulandığı gibi 5 yılda bir uyku testine girme zorunluluğu konulmasında fayda olacağını düşünüyorum. Şu an sadece beden kitle indeksi 33'ün üzerinde olan kişilerin ehliyet alma ve yenileme süreçlerinde uyku testi zorunluluğu var.

Özellikle yolcu taşıyan uzun yol şoförlerinin aynı pilotlarda olduğu gibi beden kitle indeksine bakılmaksızın 5 yıl gibi belli sıklıkta uyku testine tabi tutulması uyku kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek açısından da sağlıklı bir önlem olacaktır."

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