Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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