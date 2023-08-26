Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz mesajı

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimizin önemli noktalarından olan Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şühedanın, uğruna mücadele ettiği aziz emanetleri kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun."