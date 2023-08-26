Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.

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