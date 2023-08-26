Karaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Karaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 14:08, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 14:09
H.Ç.T. yönetimindeki 07 BAM 484 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 19. kilometresinde, emniyet şeridine park ettiği kamyonetinin önünden yola çıkan Hüseyin Avcı'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.Ç.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.