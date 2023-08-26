Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 15:20, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 15:53
Yazdır
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü

Aydın'da tarımsal sulama için önemli bir kaynak olan Büyük Menderes Nehri'nin kuraklıktan dolayı Söke ilçesindeki Sarıkemer mevkisinde debisi düştü.

Debinin düşmesiyle bölgede toplu balık ölümleri meydana geldi.

Sarıkemer'in bulunduğu noktada gazetecilere açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzlerce balığın öldüğünü olduğunu söyledi.

Bölgedeki kuraklığa dikkati çeken Sürücü, şöyle devam etti:

"Şu anda Büyük Menderes Nehri'nin ortasındayız. Aslında kış aylarında nehre girmek mümkün değil. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte susuzluğu kuraklığı her yıl daha fazla çekmeye başladık. Yüzlerce balık ölüsüyle karşılaştık. Çünkü su yok. Aynı zamanda su tarıma da lazım. Şu anda kanallarla tarım sulaması yapılıyor. O yüzden Menderes'in bazı bölümleri, ne yazık ki içinde yürünebilecek kadar kurumuş vaziyette. Başta balıklar olmak üzere canlılar da ölüyor."

Nehirdeki kirliliğe ve atıklara da işaret eden Sürücü, suyun çekilmesi sonucu ortaya çıkan pisliklerin de temizlenmesini istedi.

Bölgede çiftçilik yapan Bayram Baranz her yıl benzer tabloyla karşılaştıklarını belirterek, "DSİ'nin bu noktada Menderes Havzası'nın suyunu hep akıtmasını sağlaması lazım. Bölge halkı bu konudan oldukça tedirgin. Bu balıklar ölmesin. Bir de kışın Denizli'den Aydın'a Menderes Havzası'na fabrika atıkları atılıyor. Buna da müdahale edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber