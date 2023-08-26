2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi

Otomobil piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, ağustos ayında otomobil satışlarına ilişkin son bilgileri ve yılsonu beklentilerini paylaştı.

TARİHİ REKOR GELİYOR

Özpeynirci'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: "Ağustos pazarına ilişkin güncelleme yapayım; Satışlar 80-85 bin arasında sonuçlanacak gibi görünüyor. 82.577 üstü her sonuç tarihi rekor demek,

Ağustosla birlikte 8 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışları ilk kez 750 bin adedi aşacak. Bu da 2022 toplamındaki 783.283 adetlik satışa bu yıl 8 ayda ulaşıldığını ortaya koyuyor.

Son 4 ayda satış seyrinin mayıs-temmuz dönemine göre düşmesi beklense de, tarihte ilk kez pazarın 1 milyon adedi aşacağı anlaşılıyor. Bugüne kadar ki en yüksek satış 983.720 adetle 2017 yılına ait."

ÖTV MATRAH SİSTEMİ GİZLİ ZAM SİSTEMİDİR

Ayrıca Özpeynirci ÖTV iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Normal şartlarda ÖTV'de matrah güncellemesi bu dönemlerde yapılırdı. Ama şu anda olası güncelleme ithalatı da avantajlı kılabileceği için sektördeki genel beklenti yılbaşına kadar yapılmayacağı yönünde. Ayrıca yılbaşında matrah güncellemesi seçim öncesi için de önemli. Bekleyip göreceğiz... Bu arada ÖTV zammı gündemde yok ama zaten matrah güncellemesi de yapılmadığı için tüm otomobillerin %80'lik ÖTV dilimine çıkması da gizli bir zamdır. Hep söylüyorum, ÖTV matrah sistemi, gizli zam sistemidir."