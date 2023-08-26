Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Olayı duyup gelen Cafer K'nin kardeşi , ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti. Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.

Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer K ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin A. hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet A. yaralandı.

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