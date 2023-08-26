İzmir'de bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat yarın 07.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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