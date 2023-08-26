Gaziantep'te boş otelde yangın
Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 17:01, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 17:02
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelin yanındaki akaryakıt istasyonunda da tedbir amaçlı soğutma çalışması yapıldı.
17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.