Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum."
Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/sIYyzs7sUtRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2023