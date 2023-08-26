Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklama

Yunanistan'ın İleryoz Adası kıyısında kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürülen Sabancı çifti hastanede tedavi altında.

Esas Holding'den yapılan açıklamada, "

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz

" ifadelerine yer verildi.