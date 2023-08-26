Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test işlemi tamamlanan dillerin E-Reçetem Sistemi'ne eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."