Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 21:44, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 21:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test işlemi tamamlanan dillerin E-Reçetem Sistemi'ne eklendiğini duyurdu.
Bakan Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."