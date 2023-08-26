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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, "Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 23:07, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 23:09
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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu menfur saldırıyla GKRY'de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."

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