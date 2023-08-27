Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Anadolu Ulaşım firmasına ait Ü.K. (45) yönetimindeki 68 AAS 600 plakalı yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki 64 BR 090 plakalı otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.

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