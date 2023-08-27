Bağcılar'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu kuyudan çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Fatih Mahallesi 1745 Sokak'taki boş arsada yer alan 2 metrelik su kuyusunun içinde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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