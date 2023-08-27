Ayrımcılık için atılan tokatlar tüm insanlığa atılmıştır

Hindistan'da bir öğretmen öğrencilerine, hedef gösterdiği Müslüman bir çocuğu tokatlamalarını istedi.

İslam düşmanlığının pik yaptığı ve Müslümanlara yönelik mezalimin hüküm sürdüğü Hindistan'da bir skandala imza atıldı. 5'te biri Müslüman olan ve ülkenin en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Uttar Pradeş'te bir okulda öğretmenin Müslüman öğrenciyi aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sınıf arkadaşına tokat atmalarını istediği video, sosyal medyada tepki topladı.

"MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER OKULDAN GİTMELİ"

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, 24 Ağustos'ta, Muzaffarnagar şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Kubbapur köyünde meydana geldi. Trapta Tyagi isimli öğretmenin, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sırayla ona tokat atmalarını istediği anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Videoda, Müslüman çocuğun sınıf arkadaşlarının önüne çıkarıldığı sırada, öğretmenin "Tüm Müslüman öğrencilerin (okuldan) gitmesi gerektiğini söylüyorum" dediği ve videoyu çeken kişinin "Haklısın. Bu, eğitimi mahvediyor" ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor.

İSLAM DÜŞMANLIĞININ SONUCU

Konuya ilişkin Aljazeera'ya konuşan Müslüman çocuğun ailesi, nüfusun yaklaşık 5'te 1'ini Müslümanların oluşturduğu eyalette yaşanan olayın ardından, oğullarının eve ağlayarak geldiğini söyledi. Müslüman çocuğun babası Muhammed İrşad'a göre öğretmen "sınıf arkadaşlarından oğluma teker teker tokat atmalarını" istedi. Öğretmenin, çocuklarının "başarısızlığını gerekçe göstererek kendini haklı çıkarmaya çalıştığını" ancak oğullarının başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek olayın "ülkede yayılan Müslüman nefretinin bir sonucu" niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

POLİS ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİ

Tepkilerin ardından öğretmenin kendilerinden özür dilediğini kaydeden aile, çocuklarını tekrar aynı okula göndermeme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis, kullanıcılardan videonun paylaşımını durdurmalarını istedi. Hindistan polisi videonun paylaşılmaması için aileye baskı uyguladı ancak aile geri adım atmayarak videoyu paylaştı. Muhalif lider Rahul Gandhi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarında ülkenin her köşesinde bu gibi olayların arttığına işaret ederek "okul gibi kutsal bir mekanın nefret pazarına dönüştüğünü" kaydetti.