Uzmanlar yorumladı: İkinci konuta kredi freni fiyatı da satışı da düşürür

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe giderek, ikinci ve sonrası konut alımında ev bedelinin ancak yüzde 22,5'i kadar kredi verilmesi kararını aldı. Alınan kararı gazetemize değerlendiren sektör temsilcileri, düzenlemenin konut fiyatlarındaki yükselmeyi durduracağını söyledi.

AŞA: FİYATLARIN OLMASI GEREKEN DÜZEYE GELMESİ LAZIM

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bankaların zaten son bir yıldır kredi musluklarını kıstığını belirterek "BDDK'nın açıklamasıyla anlaşılan kısıtlama devam edecek. Karar olumlu çünkü konut fiyatları zaten oldukça şişti, vatandaşın ulaşamayacağı noktaya geldi. B

FERHAT EKİNCİ