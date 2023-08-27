Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar

sektöründe bir süredir devam eden problemler çözülmeye başladı. Hükümetin sektöre yönelik attığı adımlar meyvesini veriyor. Bayiler müşterilerine araç teslimine başladı. Stoklar bir bir ortaya çıktı. Arzın artması ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşe neden oldu. Sıfır araç satışlarında açıktan para alma veya mecburi aksesuar dönemi son buldu.

Sektör yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlarken bu kez de finansman sıkıntısı baş gösterdi.

Kredi verme konusunda temkinli davranan bankalar sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Otomobil kredisi almak isteyenlere yüksek faturalar ve faiz oranları çıkarıldığı iddia edildi.

KAAN ZENGİNLİ