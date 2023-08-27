Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otomotiv sektöründe işler yoluna girerken şimdi de finansman sorunu baş gösterdi. Birçok banka taşıt kredisini "Su faturasının ödemesi gecikmiş, kredi kartı borcunuzun tamamını değil asgarisini ödemişsiniz" gibi bahanelerle, açıklanan faiz rakamlarının çok daha üzerinden satıyor. Ayrıca fahiş rakamlar ile sigorta şartı sunuyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 09:20, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 08:32
sektöründe bir süredir devam eden problemler çözülmeye başladı. Hükümetin sektöre yönelik attığı adımlar meyvesini veriyor. Bayiler müşterilerine araç teslimine başladı. Stoklar bir bir ortaya çıktı. Arzın artması ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşe neden oldu. Sıfır araç satışlarında açıktan para alma veya mecburi aksesuar dönemi son buldu.
Sektör yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlarken bu kez de finansman sıkıntısı baş gösterdi.
Kredi verme konusunda temkinli davranan bankalar sektörü olumsuz etkilemeye başladı. Otomobil kredisi almak isteyenlere yüksek faturalar ve faiz oranları çıkarıldığı iddia edildi.
KAAN ZENGİNLİ