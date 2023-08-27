Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Sabri Okumuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Dilber (41), Fatma Sare (14), Zeynep Sevde (10) ve Mehmet Selim Okumuş (7) yaralandı.

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