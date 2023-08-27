Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 13:39, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 13:40
Mustafa Sabri Okumuş (49) idaresindeki 34 KT 1817 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 28. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Dilber (41), Fatma Sare (14), Zeynep Sevde (10) ve Mehmet Selim Okumuş (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Sabri Okumuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Mehmet Selim ve Zeynep Sevde Okumuş'un sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.