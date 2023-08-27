İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 14:50, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 15:03
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.