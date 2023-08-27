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Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yapılan kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 15:22, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 16:07
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Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye kınama

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki menfur eylemin, son yıllarda Avrupa'da artan İslam ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçu ile Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılara bir yenisini daha eklediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir camiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Bu kundaklama eylemi ile toplum huzuru, barışı ve ortak insani değerler hedef alınmıştır. Toplumların huzur ortamını sabote etmek isteyen karanlık ellerin bu eylemlerine, başta AB ve GKRY yetkilileri olmak üzere dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin tüm kesimlerin tepki göstermesi elzemdir. Sık ve sistematik hale gelen İslamofobik eylemlere ve bunları besleyen zihniyete karşı dur demek, tüm insanlığın asli vazifesidir.

Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. İnsanlık tarihinde onlarca örneği olan farklı din ve kültürlere mensup birey ve toplumların birbirleri ile hoşgörü içerisinde yaşama çabası, tüm insanlığın huzur ve barışını da tesis edecektir. Tarihimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza yönelik yapılan bu insanlık dışı alçak saldırıların aydınlatılmasını ve ardındaki faillerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz."

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