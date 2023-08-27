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Kanalda boğulma tehlikesi geçiren Sümeyye, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Batman'da bir hafta önce girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten Sümeyye Okuyucu (12), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 15:32, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 15:33
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Kanalda boğulma tehlikesi geçiren Sümeyye, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Olay, 20 Ağustos'ta merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında meydana geldi. Aileleriyle sulama kanalı kenarına pikniğe Sümeyye Okuyucu ile ismi öğrenilemeyen kardeşi, sıcak havadan bunalıp, suya girdi. Ancak bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya atlayarak çocukları çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardeşlerden Sümeyye Okuyucu, bugün Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Okuyucu'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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