Yüzme hakemi gölde boğuldu

Bursa'da 2 arkadaşı ile tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya atlayıp, gözden kaybolan yüzme hakemi Ferudun Ulu'nun (60) bulunması için Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma yürütüldü. SONAR cihazı ile arama yapan ekipler, önce Ulu'nun bulunduğu yeri tespit etti. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ulu'nun cesedi, bulunduğu noktadan dalgıçlarca çıkarıldı.

GÖLE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ulu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, İznik Gölü'ne girişler yasaklandı. Jandarma ekiplerince yapılan anonslarla, cankurtaranların olduğu İnciraltı ile Orhangazi halk plajları hariç göle girmenin yasaklandığı ve yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu.