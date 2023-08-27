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Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. Dün ilk toplantısını yapan kurul, bugün bir kez daha toplandı. Toplantıda taraflar tekliflerini sundular.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 17:14, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 22:41
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Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurulun zam kararı için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurul kararına itiraz edilemeyecek.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Saat 10.30'da Sayıştay'da başlayan toplantı 1,5 saat sürdü.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.
Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Çalışmalarına bugün başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

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