Karaman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsü bir evin bahçesine devrildi. Kazada, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 17:25, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 17:33
Sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsü, Susaklı Mahallesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi arkasında bulunan yokuşu çıkamadı.
Geriye doğru kayan ve kontrolden çıkan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi.
Kazada aralarında araç sürücüsünün de olduğu 26 kişi yaralandı.
Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.