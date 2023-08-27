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Bakan Tunç: İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 18:49, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 18:50
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Bakan Tunç: İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen 72. Esentepe Yağlı Güreşleri'ne katılan Tunç, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Milletvekili İsmail Akgül, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti ve MHP il teşkilatı ve protokol üyeleri ile güreşçileri selamlayarak başpehlivanların kura çekimini gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 1 asrını geride bıraktıklarını belirterek "Şimdi 2. asra başladık. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, milletimizle, büyük başarılarla dünyada Türkiye Yüzyılı olacak ve bunun önünde hiç kimse duramayacak inşallah." diye konuştu.

Sultan Alparslan ve arkadaşlarının Malazgirt Zaferi'ni elde ederken arkasında bulanan manevi önderler Horasan erenleriyle Anadolu'nun İslamlaştığını ve bugünkü yurda kavuşulduğunu anlatan Tunç, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olmaya devam edeceğini, bunun için de kültürü ve ata sporunu yaşatmayı sürdüreceklerini vurguladı.

- "Dengeli dış politikasıyla güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz"

"Güreş bizim ata sporumuz." diyen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ata sporuna ayrı önem verdiğini dile getirdi.

Bakan Tunç, ülkenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle büyük felaketle karşı karşıya kaldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesini ayağa kaldırmak. Diğer icraatlara da hız kesmeden devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, ata sporumuza varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız."

Çocuklara ve gençlere huzurlu gelecek inşa etmek için çalıştıklarını belirten Tunç, "Terörden arınmış, her türlü şiddetten uzak, çocukların, kadınların korunduğu, istikrarlı kalkınma hamlesinin hız kesmeden devam ettiği, dış politikada güçlü, hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Gerede'ye yeni adliye sarayının inşası için çalışma yapıldığını ve 2024 yatırım programına alındığını bildirdi.

Konuşmasının ardından Tunç, güreş ağalığı için düzenlenen açık artırmaya da katıldı.

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