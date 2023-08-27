Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 20:21, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 20:22
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ağaç kesim sahasında çalışan Zafer Umut, keserken devrilen ağacın altında kaldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Umut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Umut'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.