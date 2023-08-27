Konya'da 1 araçta 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya Emniyeti Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehir içinde polisin denetim ve uygulamalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net