Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü'nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan'ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Trabzonspor'un mihenk taşlarından Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yarın saat 11.00'de kulüp idari binası önünde anma töreni düzenlenecek. Algan'ın cenazesi, törenin ardından İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.