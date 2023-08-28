Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

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