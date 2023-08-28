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Hatay'da okullar 11 Eylül'e hazırlanıyor

Hatay'da depremde hasar gören 358 okulda bakım ve onarım çalışmaları devam ederken konteyner derslikler de kuruluyor. 11 Eylül'de başlayacak yeni dönemde öğrenciler ikili eğitimle ve taşımalı sistemle derslerine devam edecek. 6 bin öğretmen de konteynerlerde konaklayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:15, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 07:56
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Hatay'da okullar 11 Eylül'e hazırlanıyor

6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Hatay'da, hasar alan 358 okul, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde kentteki birçok okulun zarar gördüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu konuda sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

11 EYLÜL'DE HAZIR OLACAK

"Gerek zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatları yapılarak gerekse konteyner derslikler kurarak ilimizi yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyoruz. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 11 Eylül'de özledikleri sınıflarına kavuşacaklar. İl genelinde 170 okulumuz depremde maalesef yıkıldı. 81'i orta, 196'sı da hasarlı olmak üzere 277 okulumuz hasarlıdır. Bu okullarımızın durumları Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Bir okulumuzun bakım ve onarım süreci, yaklaşık olarak 35 günle 50 gün arası değişmektedir. İnşallah onarımı devam eden 358 okulumuz, 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır hale gelecek." Masatlı, yeni dönemde sınav seneleri olması dolayısıyla 8. ve 12. sınıflar haricindeki öğrenciler için ikili öğretim planlamasının gerçekleştirileceğini söyledi. İl genelinde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı olması açısından da taşıma sistemini planladıklarını aktaran Masatlı, ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler için de ayrıca devreye girecek bir taşıma planlarının bulunduğunu vurguladı.

VELİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUNLAR

Masatlı velilere de seslenerek Masatlı, "Velilerimizin bu endişelerini çok iyi anladığımızı ve 7/24 sahada olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. Hatay'daki öğretmenlerin, konaklama sorununu çözmek için, 6 bin 253 konteynerde misafir edileceğini dile getiren Masatlı, bu konteynerlerde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hayallerine kavuştu

Hatay'da deprem sırasında balkondan atlayarak bacağından yaralanan 18 yaşındaki Başak Heybeli, zorlu tedavi sürecine rağmen sınavda başarılı olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Sayısal puan türünde 552 yerleştirme puanıyla Türkiye 97'ncisi olan Heybeli, hayalini kurduğu üniversite bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kalem ve kitaplarını hasta yatağında da elinden bırakmadığını belirten Heybeli, "Bacağımdaki yara nedeniyle hem Hatay'da hem de Mersin'de ameliyat oldum. İyileşme sürecinde yatarak da olsa derslerime çalışmaya devam ettim." dedi. Heybeli, öğrencilere hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Süreçte zorluklar olacaktır ama emin olun o zorlukları atlatabilecek cesaretiniz ve gücünüz de var. Hayallerinizi, emeklerinizi asla çöpe atmayın çünkü onlara erişebilirsiniz." diye konuştu.

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