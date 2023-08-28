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İYİ Parti'den açıklama: İmamoğlu ve Yavaş artık CHP'nin belediye başkanlarıdır

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP ile partileri arasında yaşanan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu. Sözlerinin devamında, "Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT oluruz" ifadelerini kullanan Özlale'nin sözlerinin programın sunucusu tarafından bölünmesi de dikkat çekti

Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:01, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 08:04
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İYİ Parti'den açıklama: İmamoğlu ve Yavaş artık CHP'nin belediye başkanlarıdır

İYİ Partili Ümit Özlale, ittifak ortakları CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim" dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Hala karar veremedi

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim" dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP ile yaşanan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

"İmamoğlu ve Yavaş bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale,

"Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz."

diye konuştu.

İYİ Partili Özlale 'konuşursam gündem oluruz' dedi sunucu araya girdi

Özlale,

"Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT (Trend topic - Twitter-X'te gündem olma) oluruz" ifadelerini kullandı.

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