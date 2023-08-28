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Togg sayesinde yedek parça sektörü çok hızlı yol alacak

2035'e kadar iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor. Bu değişim yedek parça sektörünü de kökten dönüştürecek. 5 bin kadar parça artık üretilmeyecek. OSS Başkanı Ali Özçete, tedarikçilerinin yüzde 80'i yerli olan Togg'un Türkiye'deki yedek parça sektörünün çok hızlı yol almasını sağlayacağını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 09:23, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 17:59
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Togg sayesinde yedek parça sektörü çok hızlı yol alacak

Türk otomotiv sanayisi, tüm paydaşları ile elektrikli mobilite rüzgarını yakalamak için çalışmalarını hızlandırıyor. Togg'un bu anlamda yerli üreticileri hazırladığına işaret eden Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, sektördeki son durumu değerlendirdi.

5 BİN OTO PARÇASI ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Elektrikli araçlarda günümüz fosil yakıtlı araçlara göre temel değişimler olduğunu vurgulayan Ali Özçete, "Yeni dönemdeki en temel değişimi içten yanmalı motorlu araçlardaki 5 bin dolayında parçanın yerini, tamamen farklı yeni parçaların alması, dijitalleşme ve araç içi yazılımsal sistemlerin uygulanması oluşturuyor. Elektrikli araçların daha az hareketli parçaya sahip olması, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az bakım ve onarım gerektirecek olması, otomotiv satış sonrası sektöründe hizmet ve iş gücü talebinde değişiklikler gösterecektir. Elektrikli araçların bakım aralıkları içten yanmalı araçlara göre 3 kat daha uzun" açıklamasını yaptı.

TOGG SEKTÖRE LOKOMOTİF OLDU

Türkiye'nin ilk milli elektrikli aracı olan Togg'un bu değişimde lokomotif görevini üstlendiğini belirten OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, "Togg'un tedarikçilerinin yaklaşık yüzde 80'i yerli üreticiden oluşuyor. Togg'un sağlamış olduğu bu etki ülkemizde elektrikli araçlar için üretilecek yedek parça konusunda, üreticilerimizin edineceği deneyimi çok daha hızlı kat etmesine büyük katkı sağlıyor. Bu tabloya göre yedek parça üreticilerinin ürün portföylerini değiştirmesi ve Ar-Ge çalışmalarını bu yöne kaydırmaları gerekiyor. Sektörde faaliyet gösteren özellikle mavi yaka çalışanların operasyonel dönüşüm özelinde gerekli eğitimlere tabii tutulması, satış alanında ise elektrikli araçların avantajlarını vurgulayacak bir pazarlama stratejisinin oluşturulması da en kritik noktalar arasında yer alıyor" diye konuştu.

2035'TE HER 2 ARAÇTAN 1'İ ELEKTRİKLİ OLACAK

Elektrikli araçların her geçen gün yaygınlaştığını, bununla birlikte otomotiv satış sonrası sektörünün de adeta yeni bir çehreye bürüneceğini ifade eden Ali Özçete, şunları söyledi: "2035 yılına gelindiğinde araç satışlarında her iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor. Böyle bir durumda da otomotiv satış sonrasının kendini bu koşullara göre yenilemesi kaçınılmazdır. Otomotiv satış sonrası sektörünü etkileyen konuların başında, elektrikli araçlar için gerekli yedek parçaların üretimi, dijitalleşme, otomasyon ve robotik kullanımının yaygınlaşması gibi birçok önemli konu başlığı bulunuyor. Bu değişimlerin tedarik zinciri dinamiklerini ve hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkileri ciddi anlamda etkileyeceğini söyleyebiliriz. Elektrikli araçlar enerji ve otomotiv satış sonrası sektörlerinde iş birliği fırsatları çıkaracaktır."

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