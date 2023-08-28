Brent petrolün varil fiyatı 84,19 dolar

Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 84,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 10:04, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 10:05
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 84,19 dolar

Dün günü 83,95 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 84,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleyici adımları devam ediyor. Çin hükümeti son olarak hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıklarken, uzmanlar bunun en son 2008 yılında yapıldığını hatırlattı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakın takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala kat edilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekti.

Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 84,26 ile 84,45 dolar aralığının direnç, 84,07 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber