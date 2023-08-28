İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
İstanbul Beyoğlu'nda bir halk otobüsü durağa daldı. Korkunç kazanın ardından şoför, otobüs ile birlikte kaçtı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 10:11, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 10:12
Yürekleri ağza getiren kaza gece 01.00'da İstanbul Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.