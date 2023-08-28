Bakar Bayraktar: Van'da Hakkari'ye kazmayı planladığımız arama sahalarımız var

Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakar Bayraktar: Van'da Hakkari'ye kazmayı planladığımız arama sahalarımız var

Bakan Bayraktar: Bu konuda kazdığımız en önemli kuyulardan bir tanesi Akdeniz sondajıdır. Önümüzdeki dönemde Van'da Hakkari'de kazmayı planladığımız arama sahalarımız var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 12:10, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 12:31
Yazdır
Bakar Bayraktar: Van'da Hakkari'ye kazmayı planladığımız arama sahalarımız var
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Arz güvenliği konusunda neler yaptığımızı kısaca anlatabiliriz. İşin özünde şunu söylememiz lazım Türkiye talebi artan nüfusu artan bir ülke. Ülkemizin sanayisi büyüyor, enerji talebi artıyor. Sadece 7 tane organize sanayide doğal gaz varken bugün 214 sanayi bölgesinde doğalgaz kullanıyor sanayicilerimiz. Bu artan talebi karşılayacak politikalar üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla temel önceliğimiz ve bu artan talebi arz güvenliğini sağlayacak tedbirler almak var. Hem Karadeniz hem de Gabar keşfini önemli yapan unsurlardan biri dışa bağımlılık. Türkiye enerjide yüzde 70 dışa bağımlı. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal ediyoruz. Parasal karşılığı bunun 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolar. Doğal gazda 55 milyar metreküp doğal gaz ithalatımız var. Bunun karşılığı 38,4 milyar dolar. Geçen sene çok ilginç bir yıldı. Dolayısıyla faturalar daha yüksekti. 38 milyar ton Türkiye kömür ithal etmiş. Bu dışa bağımlılığı azaltmak bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Bundan 20 yıl önce neredeyse 0 olan rüzgar enerjisini bugün 11 bin megavatın üzerine çıkardı. Güneşte hiç kurulu gücümüz yoktu bugün 10 bin megavatın üzerinde kurulu gücümüz var. Özellikle petrol ve doğal gazda olan bağımlılığımızı azaltmak için kendi denizlerimizde kendi gemilerimizle arama yapmaya başladık. Bütün bu aramaları kendi filomuz ve gemilerimizle yapıyoruz. Özellikle Türkiye'de gidilmedik sahalarda arama ve üretim mekanlarına ulaşmaktı. Bu stratejinin sonuçlarını da 2020'den itibaren görmeye başladık. Bu yıl içerisinde petrolde müjdeli haberi milletimizle paylaştık. Gabar'daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Orada üretim biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibariyle 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız. Nasıl Sakarya'da yeni müjdelere ihtiyacımız varsa aslında Türkiye'nin birkaç tane daha Gabar'a ihtiyacı var açıkçası. İnşallah Eylül ayında Van'da bir sondaj yapacağız. Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Bizim için önemi şu, dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'si Türkiye'nin komşu ülkelerinde yer alıyor. Örneğin Libya'da örneğin Irak'ta farklı coğrafyalarda bizim Türkiye Petrolleri'ni BOTAŞ'ı özel sektörümüzü buralarda daha aktif kullanmaya başlamamız lazım. Oradaki keşifler elbette ülkemizin hanesine yazılacak. Petrol ve doğal gaz aramacılığı işi çok teknik ve içerisinde birçok zorluğun olduğu bir alandır. Sakarya gaz sahasında biz ilk keşfi yaptığımızda o noktadaki derinlik 2 bin 100 metre yani 2 kilometrenin üzerinde bir deniz derinliği var. Yer yer 3 bin metrelik bir sondaj yapıyorsunuz. O doğal gazı oradan çıkarıp 170 kilometre ile karaya çıkarıyorsunuz. Bu çok kolay bir hadise değil. Bizim temel hedefimiz şu. Türkiye'de aranmadık hiçbir yerin kalmaması lazım. Önce 2 boyutlu sismik yaparız. Orada göze çarpan bir şey olduğu zaman 3 boyutlu sismikle biraz daha analiz yapılır. Bu aylar alan sonrasında da analizi haftalar süren çalışmalardır. Sonrasında sondajı çok büyük maliyetler olan çalışmalara gidilir. Bu çalışmalar sonunda ekonomik değeri olan bir şey bulamayabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde sondaj yapmayı planladığımız alanlardan bir tanesi Orta ve Doğu Karadeniz. Hem Ordu'da hem Rize'de hedeflediğimiz sahalar var. Geçmişte açıkçası Karadeniz de biz kuyular kazdık. Onun dışında yeni müjde iki şekilde gelir. Bir daha önce yapılmamış bir sahada sondaj yapmanız. İki rezerv miktarının artması şeklinde olabilir. Bu konuda kazdığımız en önemli kuyulardan bir tanesi Akdeniz sondajıdır. Önümüzdeki dönemde Van'da Hakkari'de kazmayı planladığımız arama sahalarımız var.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber